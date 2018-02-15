В Мюнхене "нормандская четверка" обсудит выход россиян с СЦКК - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Мюнхене во время встречи в нормандской формате, министры иностранных дел проведут дискуссию по поводу выхода россиян с СЦКК. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете россияне вышли из СЦКК, что вызвало серьезную реакцию, в том числе и наших партнеров по нормандской формате. Это будет темой соответствующих дискуссий уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в нормандской формате министров иностранных дел", - сообщила И. Геращенко.
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Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе встретится с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Так, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.