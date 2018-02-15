В Мюнхені "нормандська четвірка" обговорить вихід росіян з СЦКК - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Мюнхені під час зустрічі в Нормандському форматі, міністри закордонних справ проведуть дискусію з приводу виходу росіян з СЦКК. Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Як ви знаєте росіяни вийшли з СЦКК, що викликало серйозну реакцію, в тому числі і наших партнерів по Нормандському формату. Це буде темою відповідних дискусій вже цього тижня в Мюнхені під час зустрічі в Нормандському форматі міністрів закордонних справ”, — повідомила І.Геращенко.
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Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбудеться 16-18 лютого.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься з Президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Так, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.