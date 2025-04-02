В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 2886 человек - СМИ

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13998 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102938 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166194 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104867 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341699 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172934 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144455 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196014 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124701 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108112 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45966 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157965 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36476 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83406 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22078 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13992 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83493 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102930 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166185 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158038 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19789 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22139 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36530 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46019 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135483 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 2886 человек - СМИ

Киев • УНН

 • 8518 просмотра

Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886. Спасательные операции осложняются, не хватает техники. В Таиланде ищут уцелевших после обрушения небоскреба, 74 пропавших.

В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 2886 человек - СМИ

В Мьянме число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 2886 человек. Кроме того, известно о 4639 раненых и 373 пропавших без вести, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

По данным информационной группы Совета государственного управления в среду, число жертв землетрясения магнитудой 7,9 в пятницу в Мьянме возросло до 2886, 4639 получили ранения и 373 считаются пропавшими без вести 

- говорится в сообщении.

Президент Общества Красного Креста Мьянмы Мио Нюнт заявил, что основные вызовы в текущих спасательных операциях включают оценку последствий катастрофы и координацию логистики.

Из-за обеспокоенности по поводу безопасности в пострадавших районах спасательные команды столкнулись со значительными трудностями с распределением припасов. По словам Мио Нюнта, особенно ощутимой является нехватка тяжелой техники.

Дополнение

В соседнем с Мьянмой Таиланде спасатели продолжают поиски уцелевших среди обломков обрушившегося небоскреба в столице страны Бангкоке. При этом они признали, что время играет против них и найти живых шансов все меньше.

Под землей около 70 тел... и мы надеемся, что каким-то чудом один или два из них все еще живы 

- сказал руководитель спасательной волонтерской группы Бин Бунлуэрит на строительной площадке.

Заместитель губернатора Бангкока Тавида Камолведж сообщила, что сканеры выявили шесть человекоподобных фигур, но они не двигались и не подавали признаков жизни. Местные и международные эксперты работают над тем, чтобы безопасно добраться до этих людей.

В настоящее время подтверждено 13 смертей на строительной площадке, 74 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Общее количество погибших в результате землетрясения в Таиланде в данный момент составляет 20 человек.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Таиланд
Мьянма
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86