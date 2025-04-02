В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 2886 человек - СМИ

В Мьянме число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 2886 человек. Кроме того, известно о 4639 раненых и 373 пропавших без вести, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

По данным информационной группы Совета государственного управления в среду, число жертв землетрясения магнитудой 7,9 в пятницу в Мьянме возросло до 2886, 4639 получили ранения и 373 считаются пропавшими без вести - говорится в сообщении.

Президент Общества Красного Креста Мьянмы Мио Нюнт заявил, что основные вызовы в текущих спасательных операциях включают оценку последствий катастрофы и координацию логистики.

Из-за обеспокоенности по поводу безопасности в пострадавших районах спасательные команды столкнулись со значительными трудностями с распределением припасов. По словам Мио Нюнта, особенно ощутимой является нехватка тяжелой техники.

Дополнение

В соседнем с Мьянмой Таиланде спасатели продолжают поиски уцелевших среди обломков обрушившегося небоскреба в столице страны Бангкоке. При этом они признали, что время играет против них и найти живых шансов все меньше.

Под землей около 70 тел... и мы надеемся, что каким-то чудом один или два из них все еще живы - сказал руководитель спасательной волонтерской группы Бин Бунлуэрит на строительной площадке.

Заместитель губернатора Бангкока Тавида Камолведж сообщила, что сканеры выявили шесть человекоподобных фигур, но они не двигались и не подавали признаков жизни. Местные и международные эксперты работают над тем, чтобы безопасно добраться до этих людей.

В настоящее время подтверждено 13 смертей на строительной площадке, 74 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Общее количество погибших в результате землетрясения в Таиланде в данный момент составляет 20 человек.