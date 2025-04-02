У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 2886 осіб - ЗМІ

У М’янмі кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 2886 осіб. Крім того, відомо про 4639 поранених та 373 зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на Xinhua.

За даними інформаційної групи Ради державного управління в середу, кількість жертв землетрусу магнітудою 7,9 у п'ятницю в М'янмі зросла до 2886, 4639 отримали поранення і 373 вважаються зниклими безвісти

Президент Товариства Червоного Хреста М’янми Міо Нюнт заявив, що основні виклики в поточних рятувальних операціях включають оцінку наслідків катастрофи та координацію логістики.

Через занепокоєння щодо безпеки в постраждалих районах рятувальні команди зіткнулися зі значними труднощами з розподілом припасів. За словами Міо Нюнта, особливо відчутною є нестача важкої техніки.

У сусідньому з М’янмою Таїланді рятувальники продовжують пошуки вцілілих серед уламків хмарочоса, що обвалився в столиці країни Бангкоку. При цьому вони визнали, що час грає проти них і знайти живих шансів все менше.

Під землею близько 70 тіл... і ми сподіваємося, що якимось дивом один чи два з них все ще живі