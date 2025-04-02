У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 2886 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
Кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 2886. Рятувальні операції ускладнюються, не вистачає техніки. У Таїланді шукають вцілілих після обвалу хмарочоса, 74 зниклі.
У М’янмі кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 2886 осіб. Крім того, відомо про 4639 поранених та 373 зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на Xinhua.
За даними інформаційної групи Ради державного управління в середу, кількість жертв землетрусу магнітудою 7,9 у п'ятницю в М'янмі зросла до 2886, 4639 отримали поранення і 373 вважаються зниклими безвісти
Президент Товариства Червоного Хреста М’янми Міо Нюнт заявив, що основні виклики в поточних рятувальних операціях включають оцінку наслідків катастрофи та координацію логістики.
Через занепокоєння щодо безпеки в постраждалих районах рятувальні команди зіткнулися зі значними труднощами з розподілом припасів. За словами Міо Нюнта, особливо відчутною є нестача важкої техніки.
Доповнення
У сусідньому з М’янмою Таїланді рятувальники продовжують пошуки вцілілих серед уламків хмарочоса, що обвалився в столиці країни Бангкоку. При цьому вони визнали, що час грає проти них і знайти живих шансів все менше.
Під землею близько 70 тіл... і ми сподіваємося, що якимось дивом один чи два з них все ще живі
Заступник губернатора Бангкока Тавіда Камолведж повідомила, що сканери виявили шість людиноподібних фігур, але вони не рухалися і не подавали ознак життя. Місцеві та міжнародні експерти працюють над тим, щоб безпечно дістатися до цих людей.
Наразі підтверджено 13 смертей на будівельному майданчику, 74 людини досі вважаються зниклими безвісти. Загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу в Таїланді в даний момент становить 20 людей.