Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О музеях и музейном деле" относительно деятельности Национального музея Голодомора-геноцида (№3884-ІХ), передает УНН.

Верховная Рада Украины приняла акт 18 июля.

Целью является создание законодательных условий для осуществления контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения рф.

"Законом предлагается порядок формирования и определения полномочий наблюдательного совета и экспертного совета музея, в состав которых должны войти представители профессиональных и научных групп, международных организаций и потомки жертв Голодомора", - сообщили в ВР.

У музеї Голодомору з'являться наглядова та експертна ради: парламент ухвалив рішення