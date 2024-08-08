Киев • УНН
Президент Украины подписал закон о создании наблюдательного и экспертного советов в Национальном музее Голодомора-геноцида. Это позволит осуществлять контроль за деятельностью музея в условиях российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О музеях и музейном деле" относительно деятельности Национального музея Голодомора-геноцида (№3884-ІХ), передает УНН.
Верховная Рада Украины приняла акт 18 июля.
Целью является создание законодательных условий для осуществления контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения рф.
"Законом предлагается порядок формирования и определения полномочий наблюдательного совета и экспертного совета музея, в состав которых должны войти представители профессиональных и научных групп, международных организаций и потомки жертв Голодомора", - сообщили в ВР.
У музеї Голодомору з'являться наглядова та експертна ради: парламент ухвалив рішення18 июля 2024, 13:37 • 18403 просмотра