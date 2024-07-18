В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение

Верховная Рада приняла законопроект о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида, который предусматривает появление в музее наблюдательного и экспертного советов, сообщила народный депутат Евгения Кравчук в четверг, пишет УНН.



Приняли в целом законопроект 10361 о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида. Отныне у музея появятся наблюдательный и экспертный советы - написал Кравчук в Facebook.

Текст, по ее словам, согласован с нашими партнерами из Канады. «Напомню, что именно Канада профинансирует вторую очередь строительства музея (сейчас есть решение о выделении 15 миллионов канадских долларов или около 440 млн грн)», - указала нардеп.

«Мы должны беречь память о миллионах замученных голодом украинцев и геноциде, который совершила советская власть», - подчеркнула Кравчук.

Канада выделила 15 млн долларов на достройку музея Голодомора