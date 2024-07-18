В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный советы: парламент принял решение
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида. Канада выделит 15 млн канадских долларов на вторую очередь строительства музея.
Верховная Рада приняла законопроект о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида, который предусматривает появление в музее наблюдательного и экспертного советов, сообщила народный депутат Евгения Кравчук в четверг, пишет УНН.
Приняли в целом законопроект 10361 о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида. Отныне у музея появятся наблюдательный и экспертный советы
Текст, по ее словам, согласован с нашими партнерами из Канады. «Напомню, что именно Канада профинансирует вторую очередь строительства музея (сейчас есть решение о выделении 15 миллионов канадских долларов или около 440 млн грн)», - указала нардеп.
«Мы должны беречь память о миллионах замученных голодом украинцев и геноциде, который совершила советская власть», - подчеркнула Кравчук.
Канада выделила 15 млн долларов на достройку музея Голодомора20 июня 2024, 15:17 • 14729 просмотров