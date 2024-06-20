Канада выделила 15 млн канадских долларов для достройки второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

На днях в МКПП состоялась встреча врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева с представителями Посольства Канады в Украине. Обсуждение касалось завершения строительства II очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Хочу подтвердить, что средства - 15 миллионов канадских долларов выделены. Они готовы для этого проекта, этой инициативы по продолжению строительства второй очереди Музея Голодомора. И мы сейчас делаем все наши внутренние процедуры, чтобы все произошло - сказал советник, глава отдела международного развития Посольства Канады в Украине Стивен Уивер.

Во время встречи стороны согласовали механику и организационные вопросы по реализации проекта.

В свою очередь и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев поблагодарил Канаду за помощь и отметил, что деятельность Национального музея Голодомора-геноцида должна вдохновлять украинцев и международное сообщество на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и первоочередности прав человека.

Напомним

В июле прошлого года Верховная Рада поддержала выделение более полумиллиарда гривен на завершение строительства Музея Голодомора. Однако в том же месяце президент Владимир Зеленский ветировал законопроект, отметив, что сейчас первоочередной задачей и обязанностью государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны для отпора вооруженной агрессии.