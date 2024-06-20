Канада виділила 15 млн доларів на добудову музею Голодомору
Київ • УНН
Канада виділила 15 мільйонів канадських доларів на завершення другого етапу будівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
Канада виділила 15 млн канадських доларів для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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Днями у МКІП відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з представниками Посольства Канади в Україні. Обговорення стосувалось завершення будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
Хочу підтвердити, що кошти - 15 мільйонів канадських доларів виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося
Під час зустрічі сторони узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту.
Своєю чергою в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.
Нагадаємо
У липні минулого року Верховна Рада підтримала виділення понад півмільярда гривень на завершення будівництва музею Голодомору. Проте того ж місяця президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт, зазначивши, що наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії.