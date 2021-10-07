В Минздраве заявили, что в Украине недостаточный уровень вакцинации от полиомиелита: с начала года лишь 53%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине недостаточный уровень вакцинации детей от полиомиелита. Для коллективного иммунитета необходимо 95%, когда общие имеющиеся данные по стране - лишь 53%. Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает УНН.
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“Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточно, за 8 месяцев 2021 — 53,0%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателю в 95% не удастся”, — говорится в сообщении.
Детали
В Минздраве сообщили, что низкие уровни зафиксированы в следующих областях Украины: в Херсонской — 40,7%, Ивано-Франковской — 42,2%, Закарпатской — 43,1%, Запорожской — 46,2%, Харьковской — 46,5% , в Одесской и Киевской областях — 47,5%. В Черновицкой и Львовской — по 48,5%, в Ровенской — 48,9%.
При этом в министерстве добавили, что в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета.
“В 2015 году Украина прошла путь ликвидации вспышки полиомиелита, мероприятия продолжались более 2 лет”, — сообщили в Минздраве.
Напомним
Накануне в Минздраве сообщили, что в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича в 1,5 летнего ребенка, который был вызван полиомиелитом.