В МОЗ заявили, що в Україні недостатній рівень щеплення від поліомієліту: від початку року лише 53%

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“Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, за 8 місяців 2021 року — 53,0 %. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95 % не вдасться”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В МОЗ повідомили, що низькі рівні зафіксовані в наступних областях України: в Херсонській — 40,7 %, Івано-Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 %.

При цьому в міністерстві додали, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, які закуплені за кошти державного бюджету.

“В 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали більше 2 років”, — повідомили у МОЗ.

Нагадаємо

Напередодні у МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини, який був спричинений поліомієлітом.