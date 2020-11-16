В Минздраве рассказали про осложнения течения COVID-19 у молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Коронавирусная болезнь COVID-19 быстро распространяется в Украине и в Министерстве здравоохранения видят осложнения случаев заболевания у молодых людей. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Ковид”, он очень быстро распространяется. И сейчас мы видим уже осложнения случаев у молодых людей. И они очень тяжело переносят эту болезнь. Именно поэтому мы вынуждены находить те противоэпидемические мероприятия и предлагать их вместе с эпидемиологами, с которыми мы их выстраиваем, исходя из нашей экономической ситуации. Потому что, подчеркиваю, лучший способ — это полный карантин, но мы просто не в состоянии на него пойти", — сказал Максим Степанов.
Напомним, в октябре на возрастную категорию 60-80 лет приходилось более 57% смертей украинцев от COVID-19.