В Минздраве рассказали про осложнения течения COVID-19 у молодежи

“Ковид”, он очень быстро распространяется. И сейчас мы видим уже осложнения случаев у молодых людей. И они очень тяжело переносят эту болезнь. Именно поэтому мы вынуждены находить те противоэпидемические мероприятия и предлагать их вместе с эпидемиологами, с которыми мы их выстраиваем, исходя из нашей экономической ситуации. Потому что, подчеркиваю, лучший способ — это полный карантин, но мы просто не в состоянии на него пойти", — сказал Максим Степанов.

Напомним, в октябре на возрастную категорию 60-80 лет приходилось более 57% смертей украинцев от COVID-19.