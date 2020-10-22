На вікову категорію 60-80 років припадає понад 57% смертей українців від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Київ у лідерах за смертністю від COVID-19 серед міст. А Львівська область - серед областей. Найбільше у зоні ризику люди у віці 60-80 років, передає УНН з посиланням на дані НСЗУ.
Так, перше місце у антирейтингу займає Львівська область, де з початку пандемії від COVID-19 померло 740 людей.
На другому місці – місто Київ. З початку пандемії коронавірус забрав життя 627 киян.
На третьому місці – Харківська область, де з початку пандемії від COVID-19 померло 472 людини.
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Крім того, Національна служба здоров’я оприлюднила дані щодо кількості летальних випадків від COVID-19 у розрізі вікових груп.
Так, найчастіше від COVID-19 помирають люди у віці 60-69 років (30,8%). Далі йде вікова категорія 70-79 років (26,7%). Приблизно однакова статистика щодо кількості летальних випадків серед людей вікової категорії 80-89 років та 50-59 років — по 16,3%.
Найменша кількість летальних випадків від COVID-19 фіксується серед людей у віці 40-49 років (5,2%) та 30-39 років (2,08%).
Дані НСЗУ також свідчать про те, що в Україні найчастіше інфікуються COVID-19 люди у віці 50-59 років (21,03%).
Далі йде вікова категорія 40-49 років (18,1%), 30-39 років (18,3%), 60-69 років (16,9%).
Госпіталізують з COVID-19 найчастіше людей у віці 60-69 років (23,9%) та 50-59 років (21,5%).
Як писав УНН, лікар закликала людей похилого віку утриматися від відвідування виборчих дільниць, адже саме вони найбільш уразливі до "ковід". Медики наполегливо рекомендують їм не відвідувати масових заходів та обов'язково носити маски.