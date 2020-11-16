В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу COVID-19 у молоді

“Ковід”, він дуже швидко розповсюджується. І зараз ми бачимо вже ускладнення випадків у молодих людей. І вони дуже важко переносять цю хворобу. Саме тому ми змушені знаходити ті протиепідемічні заходи і пропонувати їх разом з епідеміологами, з якими ми їх вибудовуємо, виходячи з нашої економічної ситуації. Тому що, підкреслюю, найкращий спосіб — це повний карантин, але ми просто не в змозі на нього піти", — сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, у жовтні на вікову категорію 60-80 років припадало понад 57% смертей українців від COVID-19.