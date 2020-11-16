В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу COVID-19 у молоді

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Коронавірусна хвороба COVID-19 швидко розповсюджується Україною і в Міністерстві охорони здоров’я бачать ускладнення випадків захворювання у молодих людей. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ковід”, він дуже швидко розповсюджується. І зараз ми бачимо вже ускладнення випадків у молодих людей. І вони дуже важко переносять цю хворобу. Саме тому ми змушені знаходити ті протиепідемічні заходи і пропонувати їх разом з епідеміологами, з якими ми їх вибудовуємо, виходячи з нашої економічної ситуації. Тому що, підкреслюю, найкращий спосіб — це повний карантин, але ми просто не в змозі на нього піти", — сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, у жовтні на вікову категорію 60-80 років припадало понад 57% смертей українців від COVID-19.

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