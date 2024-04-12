В москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который пошел на сотрудничество с врагом

В москве взорвалась Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает Telegram-канал 112, владельцем авто оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который пошел на сотрудничество с врагом и сбежал в рф, передает УНН.

Детали

Как отмечает 112, мужчина несколько лет назад перебрался в россию, а до этого, по его словам, "с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО".

"Сегодня его иномарка взорвалась, как только мужчина повернул ключ в замке зажигания. По основной версии - сработало взрывное устройство. Следственный комитет москвы возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

Известно также, что у Прозорова, вероятно, рваная рана ноги. Его госпитализировали.

Telegram-канал 112 добавляет, что около года назад на Василия Прозорова якобы планировалось покушение.

Тогда экс-сотрудник СБУ проживал в оккупированном Бердянске. По данным 112, киллеров тогда, якобы, задержали российские спецслужбы.