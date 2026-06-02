В Monobank произошел сбой: проблемы со входом в приложение и переводами средств
Киев • УНН
Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил о техническом сбое. У пользователей возникли проблемы со входом в приложение и переводом средств.
В приложении Monobank произошел технический сбой, специалисты работают над исправлением ситуации. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, передает УНН.
"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", - написал Гороховский.
В частности, наблюдаются проблемы со входом в приложение, обновлением в самом приложении, а также проблемы с переводом средств.
