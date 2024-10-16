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В Молдове в нескольких километрах от границы Украины нашли обломки снаряда

В Молдове в нескольких километрах от границы Украины нашли обломки снаряда

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:55  •  3656 просмотра

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На севере Молдовы обнаружили обломки снаряда в 4 км от границы с Украиной. Пограничная полиция сообщила, что жители района Окница нашли металлические предметы возле села Ленчауци.

В среду утром, 16 октября, севере Молдовы, в четырех километрах от границы с Украиной, обнаружили обломки снаряда. Об этом заявила Пограничная полиция страны, передает УНН.

Детали

Правоохранители рассказали, что жители района Окница обнаружили несколько металлических предметов, скорее всего, от снаряда. Пограничники отметили, что  обломки нашли возле села Ленчауци, что в 4 км от границы с Украиной.

На месте инцидента уже работают полиция и прокуратура Молдовы. 

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД9 сентября 2024, 09:53 • 26265 просмотров

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Контекст

После полномасштабного вторжения рф в Украину на территории Молдовы несколько раз находили обломки ракет и беспилотников.

Напомним,

Этой весной фрагменты беспилотника с маркировкой "Герань-2" были найдены в 500 метрах от молдавско-украинской границы вблизи села Этуля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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