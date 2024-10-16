У Молдові за декілька кілометрів від кордону України знайшли уламки снаряда
Київ • УНН
На півночі Молдови виявили уламки снаряда за 4 км від кордону з Україною. Прикордонна поліція повідомила, що мешканці району Окниця знайшли металеві предмети біля села Ленчауці.
У середу вранці, 16 жовтня, півночі Молдови, за чотири кілометри від кордону з Україною, виявили уламки снаряда. Про це заявила Прикордонна поліція країни, передає УНН.
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Правоохоронці розповіли, що мешканці району Окниця виявили кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда. Прикордонники зауважили, що уламки знайшли біля села Ленчауці, що за 4 км від кордону з Україною.
На місці інциденту вже працюють поліція та прокуратура Молдови.
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Контекст
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників.
Нагадаємо
Цієї весни фрагменти безпілотника з маркуванням "Герань-2" були знайдені за 500 метрів від молдовсько-українського кордону поблизу села Етуля.