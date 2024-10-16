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У Молдові за декілька кілометрів від кордону України знайшли уламки снаряда

Київ • УНН

 • 11529 перегляди

На півночі Молдови виявили уламки снаряда за 4 км від кордону з Україною. Прикордонна поліція повідомила, що мешканці району Окниця знайшли металеві предмети біля села Ленчауці.

У Молдові за декілька кілометрів від кордону України знайшли уламки снаряда

У середу вранці, 16 жовтня, півночі Молдови, за чотири кілометри від кордону з Україною, виявили уламки снаряда. Про це заявила Прикордонна поліція країни, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці розповіли, що мешканці району Окниця виявили кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда. Прикордонники зауважили, що  уламки знайшли біля села Ленчауці, що за 4 км від кордону з Україною.

На місці інциденту вже працюють поліція та прокуратура Молдови. 

Порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками почастішають - керівник ЦПД09.09.24, 12:53 • 26408 переглядiв

Контекст

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників.

Нагадаємо

Цієї весни фрагменти безпілотника з маркуванням "Герань-2" були знайдені за 500 метрів від молдовсько-українського кордону поблизу села Етуля.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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