Порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками почастішають - керівник ЦПД

Кількість російських безпілотників, які порушують повітряний простір країн НАТО, зростатиме, адже росія використовує слабку реакцію Альянсу для подальших провокацій. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Схоже, що випадки зальоту російських БПЛА в повітряний простір країн НАТО почастішають. З огляду на мляву реакцію Альянсу, росія використовуватиме ці інструменти - написав Коваленко.

Він зазначив, що серйозною проблемою є те, що "розслідування" затягнуться, і бюрократія витрачатиме на це дорогоцінний час. На його думку, росія відкрито випробовує терпіння Заходу та ставатиме дедалі зухвалішою.

"Потрібно розуміти, що думки деяких європейських політиків про те, що можна змусити росію та Україну домовитись про щось не означає, що кремль не продовжить використовувати слабкості Заходу. Він припинить тільки тоді, коли отримає потужний удар", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що 7 вересня на сході країни впав російський військовий безпілотник. Наразі триває розслідування інциденту.

Крім того, російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Румунії.

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