Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Количество российских беспилотников, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, будет расти, ведь россия использует слабую реакцию Альянса для дальнейших провокаций. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Похоже, что случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся. Учитывая вялую реакцию Альянса, россия будет использовать эти инструменты - написал Коваленко.

Он отметил, что серьезной проблемой является то, что "расследования" затянутся, и бюрократия будет тратить на это драгоценное время. По его мнению, Россия открыто испытывает терпение Запада и будет становиться все более дерзкой.

"Нужно понимать, что мысли некоторых европейских политиков о том, что можно заставить Россию и Украину договориться о чем-то не означает, что кремль не продолжит использовать слабости Запада. Он прекратит только тогда, когда получит мощный удар", - подчеркнул Коваленко.

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что 7 сентября на востоке страны упал российский военный беспилотник. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Кроме того, российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии.

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