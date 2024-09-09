Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

  •  115614 просмотра
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  107669 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  91526 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  85825 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  55756 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  180983 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  202271 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  199226 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  260010 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  243672 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  121577 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  108418 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  115139 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  117402 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  133281 просмотра
Актуальное
Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 09:53  •  5089 просмотра

Read in English

Андрей Коваленко предупреждает об увеличении случаев нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками. Он призывает к решительной реакции Альянса, чтобы предотвратить дальнейшие провокации со стороны России.

Количество российских беспилотников, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, будет расти, ведь россия использует слабую реакцию Альянса для дальнейших провокаций. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Похоже, что случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся. Учитывая вялую реакцию Альянса, россия будет использовать эти инструменты

- написал Коваленко.

Он отметил, что серьезной проблемой является то, что "расследования" затянутся, и бюрократия будет тратить на это драгоценное время. По его мнению, Россия открыто испытывает терпение Запада и будет становиться все более дерзкой.

"Нужно понимать, что мысли некоторых европейских политиков о том, что можно заставить Россию и Украину договориться о чем-то не означает, что кремль не продолжит использовать слабости Запада. Он прекратит только тогда, когда получит мощный удар", - подчеркнул Коваленко.

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что 7 сентября на востоке страны упал российский военный беспилотник. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Кроме того, российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии.

Глава МЗС Литви: до падіння російських дронів на території НАТО призвела наша бездіяльність9 сентября 2024, 07:05 • 55691 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  46032 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  119608 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  116608 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  115202 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  94385 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  85447 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  69645 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  121577 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101737 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105595 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Популярные

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  55756 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  85825 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  91526 просмотра
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  107669 просмотра
Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

  •  115614 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  180983 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  202271 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  199226 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  260010 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  243672 просмотра

Война

В Сумах на фоне воздушной тревоги слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на фоне воздушной тревоги слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

  •  61 просмотра
Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

  •  5245 просмотра
Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев

Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев

  •  12583 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  28365 просмотра
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения

россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения

  •  20381 просмотра

политика

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

  •  5245 просмотра
Аудит нацпарка "Тузловские лиманы" завершен - руководителю направили акт

Аудит нацпарка "Тузловские лиманы" завершен - руководителю направили акт

  •  7108 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  28365 просмотра
В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ

В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ

  •  17442 просмотра
Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

  •  22546 просмотра

Война

В Сумах на фоне воздушной тревоги слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на фоне воздушной тревоги слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

  •  61 просмотра
Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

  •  5245 просмотра
Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев

Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев

  •  12583 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  28365 просмотра
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения

россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона, есть повреждения

  •  20381 просмотра

политика

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

Нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками участятся - руководитель ЦПД

  •  5245 просмотра
Аудит нацпарка "Тузловские лиманы" завершен - руководителю направили акт

Аудит нацпарка "Тузловские лиманы" завершен - руководителю направили акт

  •  7108 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  28365 просмотра
В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ

В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ

  •  17442 просмотра
Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

  •  22546 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  102649 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  101617 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  100503 просмотра

Экономика

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

  •  19597 просмотра
Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

  •  25441 просмотра
Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

  •  50437 просмотра
В Украине завтра не планируют выключать свет

В Украине завтра не планируют выключать свет

  •  44424 просмотра
Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

8 сентября 2024, 08:54  •  50131 просмотра

Киев

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  757 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  13121 просмотра
Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов

Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов

  •  31672 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  91641 просмотра
В Киеве работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киеве работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  55192 просмотра