В Молдове уже зафиксировали почти 200 нарушений во время второго тура выборов президента

В Молдове полиция зарегистрировала 191 нарушение в день выборов президента, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Как сообщает издание, 191 нарушение зафиксировано по состоянию на 18.30.

Самые частые из них:

- Неавторизованное размещение предвыборных материалов - 7 случаев

- Предвыборная агитация - 29 случаев

- Фотографирование бюллетеня - 61 случай

- Нарушение права на голосование - 7 случаев

- Подкуп избирателей - 25 случаев

- Организованный подкуп избирателей - 20 случаев

- Другие инциденты

Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%

Контекст

Сегодня, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%.