В Молдове уже зафиксировали почти 200 нарушений во время второго тура выборов президента
Киев • УНН
Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение во время второго тура президентских выборов по состоянию на 18:30. Самыми распространенными нарушениями стали фотографирование бюллетеней и предвыборная агитация.
В Молдове полиция зарегистрировала 191 нарушение в день выборов президента, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.
Как сообщает издание, 191 нарушение зафиксировано по состоянию на 18.30.
Самые частые из них:
- Неавторизованное размещение предвыборных материалов - 7 случаев
- Предвыборная агитация - 29 случаев
- Фотографирование бюллетеня - 61 случай
- Нарушение права на голосование - 7 случаев
- Подкуп избирателей - 25 случаев
- Организованный подкуп избирателей - 20 случаев
- Другие инциденты
Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%3 ноября 2024, 16:28 • 10674 просмотра
Контекст
Сегодня, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%.