В Молдове ЦИК обнародовала предварительные результаты второго тура выборов президента
Киев • УНН
По предварительным данным ЦИК Молдовы, оппозиционер Александр Стояногло набирает 52,03% голосов во втором туре президентских выборов. Действующий президент Майя Санду получила поддержку 47,97% избирателей.
В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.
Детали
По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло. Его поддержали 52,03% избирателей - это 540 577 человек. За действующего президента Майю Санду проголосовали 47,97% человек - 498 408 избирателей.
Напомним,
Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение во время второго тура президентских выборов по состоянию на 18:30. Самыми распространенными нарушениями стали фотографирование бюллетеней и предвыборная агитация.
Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%3 ноября 2024, 16:28 • 15297 просмотров