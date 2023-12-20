В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины

Молдавские фермеры требуют, чтобы правительство срочно ввело постоянный механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины. Об этом говорится в заявлении ассоциации "Сила фермеров" (Forța Fermierilor) от 18 декабря, передает УНН.

Детали

Представители ассоциации отметили, что 4 октября власти страны ввели лицензирование импорта зерновых и масличных культур на время действия чрезвычайного положения, но с 1 января режим чрезвычайного положения намерены отменить.

В связи с этим фермеры потребовали, чтобы правительство срочно ввело "стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины, аналогичный тем, которые ввели в Румынии и Болгарии".

Ассоциация Сил Фермеров требует, чтобы Правительство СРОЧНО ввело стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур.

Обращаем внимание, что отсутствие ограничений на импорт не только разбалансирует внутренний рынок, но и поставит под угрозу экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур из Украины - говорится в заявлении ассоциации.

Фермеры также отметили, что блокирование экспорта в Румынию стало бы окончательной катастрофой для молдавских аграриев.

Контекст

В сентябре молдавские фермеры призвали запретить импорт дешевого подсолнечника из Украины из-за падения цены на него внутри страны. Тогда аграрии заявили, что планируют собрать около 700 тысяч тонн подсолнечника.

Зато по их мнению, компания Transoil, которая занимается переработкой подсолнечника и экспортом зерновых, хотела завезти в Молдову крупную партию подсолнечника из Украины.

Напомним,

В Кишиневе 5 декабря фермеры устроили протестный марш вокруг здания правительства, парламента и администрации президента. Участники акции привезли к зданию молдавского правительства мешки с навозом и сеном, а также ящики с виноградом.

Фермеры остановились у здания администрации президента, где в знак протеста против равнодушия руководства страны к сельскому хозяйству хотели оставить несколько тюков, однако им помешала полиция.

Во Франции фермеры вышли на протесты, сбросив тюки сена и навоза перед префектурами в разных городах