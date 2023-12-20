В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  141480 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  142264 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  137811 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  151962 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147401 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140854 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133410 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123603 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107867 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237758 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Новости по теме

В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины

Молдавские фермеры требуют стабильного механизма ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины на фоне беспокойства относительно рыночного баланса и экспортных рисков. Ранее они протестовали против импортной политики, устроив марш в Кишиневе.

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В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины

С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам

С начала российского вторжения реестр должников по алиментам в Украине увеличился на 11 847 человек и теперь составляет 192 150 человек. 91 процент должников - это мужчины.

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С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам

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В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.

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Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство

В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.

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россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.

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Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.

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Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику

Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании

Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.

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Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании

Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода

Таможенники в Украине изъяли окаменелость юрского периода, возрастом около 161-165 миллионов лет, которую пытались незаконно вывезти в США без надлежащих документов. Эксперты рекомендуют внести окаменелость - хорошо сохранившийся панцирь морского ежа в перечень объектов национального достояния Украины.

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Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода