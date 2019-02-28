В прошлом году АРМА получила более 3 миллионов гривен за кукурузу и авто

"Общая сумма средств, полученных АРМА течение 2018 от реализации активов, арестованных в уголовном производстве и переданных в управление АРМА, составляет 3116 555,86 гривны. Указанные средства полученные от реализации зерна кукурузы и легковых транспортных средств марок Lexus, Renault DOKKER, Toyota Camry", - говорится в ответе на запрос.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судно "Норд" больше не будут выставлять на аукцион

Напомним, в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не исключают, что конкурс на поиск управляющего резиденции "Межигорье" будет продолжено.



Как сообщал УНН, за год в Украине наложили арест на 3% найденных АРМА объектов недвижимости.