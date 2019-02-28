В минулому році АРМА отримала понад 3 мільйони гривень за кукурудзу та авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. АРМА протягом 2018 року отримала понад 3 мільйони гривень від реалізації зерна кукурудзи та легкових транспортних засобів. Про це повідомили у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповідь на запит журналіста УНН.
"Загальна сума коштів, отриманих АРМА протягом 2018 року від реалізації активів, арештованих у кримінальному провадженні та переданих в управління АРМА, становить 3 116 555,86 гривні. Зазначені кошти отримані від реалізації зерна кукурудзи та легкових транспортних засобів марок Lexus, Renault DOKKER, Toyota Camry", - йдеться у відповіді на запит.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Судно "Норд" більше не виставлятимуть на аукціон
Нагадаємо, у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не виключають, що конкурс на пошук управителя резиденції "Межигір'я" буде продовжено.
Як повідомляв УНН, за рік в Україні наклали арешт на 3% знайдених АРМА об’єктів нерухомості.