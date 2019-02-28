В минулому році АРМА отримала понад 3 мільйони гривень за кукурудзу та авто

КИЇВ. 28 лютого. УНН. АРМА протягом 2018 року отримала понад 3 мільйони гривень від реалізації зерна кукурудзи та легкових транспортних засобів. Про це повідомили у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповідь на запит журналіста УНН.