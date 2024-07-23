Масштабное военное присутствие россии в Арктике, которая является крупнейшей среди арктических стран, может представлять потенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Об этом УНН пишет с ссылкой на Арктическую стратегию Министерства обороны США на 2024 год.

Детали

В документе отмечается, что рф наращивает свое присутствие в Арктике, вновь открывая военные объекты советской эпохи.

россия продолжает представлять острую угрозу безопасности и стабильности в регионе. россия продолжает наращивать свою военную инфраструктуру в Арктике и предъявлять чрезмерные претензии на арктические воды - говорит заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По информации от Гикс, рф сотрудничает в Арктике с Китаем, что является дополнительным вызовом для обороны США. В Арктической стратегии также подчеркивается, что Китай, хоть и не является арктической страной, активно увеличивает свое присутствие в регионе, включая военную компоненту.

Поскольку семь из восьми арктических стран являются членами НАТО, Соединенные Штаты имеют значительный потенциал для партнерства в этом регионе. Арктическая стратегия призывает США использовать эти возможности для укрепления национальной безопасности, в частности через расширение присутствия в Арктике, увеличение объемов операций и проведение военных учений.

Напомним

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, на побережье Берингова моря. Стратегическое значение этой зоны растет, и на нее также претендуют Канада и рф.

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