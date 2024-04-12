В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

В российском минобороны заявляют, что в ночь на 12 апреля было уничтожено пять беспилотников над территорией рф. Они были сбиты в небе ростовской и белгородской областей, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении минобороны рф, силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией ростовской области и один - над территорией белгородской области.

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Дроны впервые атаковали республику мордовию, которая является субъектом рф, в ночь на 11 апреля. Над территорией мордовии ночью сбили два беспилотника.

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