В Минобновления анонсировали реформу сектора центрального теплоснабжения
Киев • УНН
Украина реформирует сектор централизованного теплоснабжения с целью повышения энергетической безопасности в партнерстве с USAID, сосредотачиваясь на когенерации, возобновляемых источниках энергии, биотопливе и модернизации с целью повышения энергоэффективности и устойчивости.
В Украине планируют реформировать сектор централизованного теплоснабжения для повышения энергетической безопасности. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Мининфраструктуры вместе с Проектом энергетической безопасности USAID (ПЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании, целью которого является восстановление, реформирование и развитие энергетической и муниципальной инфраструктуры общин, обеспечение энергетической устойчивости, включая, в частности, развитие распределенной генерации энергии с интегрированной когенерацией, использование возобновляемой энергии и биотоплива, и модернизацию централизованного теплоснабжения.
Реформирование энергетического сектора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза, оптимизация муниципальной системы теплоснабжения Украины, популяризации широкомасштабного внедрения децентрализованного энергоснабжения, интеграция различных источников возобновляемой энергии, повышение энергоэффективности, будут способствовать декарбонизации энергетической системы и повышению энергетической безопасности Украины
USAID через Проект энергетической безопасности будет оказывать поддержку Министерству в реформировании сектора централизованного теплоснабжения и энергетического сектора.
Он будет способствовать повышению энергетической устойчивости, путем приоритизации концепций проектов энергетической инфраструктуры на муниципальном уровне, направленных на экономически обоснованную и финансово устойчивую распределенную генерацию энергии с интегрированной когенерацией, содействие внедрению различных источников энергии.
В ведомстве отметили, что важным элементом является содействие развитию когенерации, что обеспечит снижение количества потенциальных отключений энергии в аварийных ситуациях. Также это обеспечит постоянное снабжение энергии объектам критической инфраструктуры в общинах.
Дополнение
Меморандум предусматривает как сотрудничество по удовлетворению приоритетных потребностей, так и помощь в стратегическом планировании восстановления и реформирования энергетики и теплоснабжения. Предполагается также повышение осведомленности общественности о соответствующих реформах и законодательстве, которые будут разрабатываться и внедряться в рамках сотрудничества.
Напомним
В Украине восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ. Также удалось восстановить почти 1,9 ГВт генерирующих мощностей.
В Минобновления анонсировали реформу сектора центрального теплоснабжения
Украина реформирует сектор централизованного теплоснабжения с целью повышения энергетической безопасности в партнерстве с USAID, сосредотачиваясь на когенерации, возобновляемых источниках энергии, биотопливе и модернизации с целью повышения энергоэффективности и устойчивости.
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