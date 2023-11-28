В Минобновления анонсировали реформу сектора центрального теплоснабжения

В Украине планируют реформировать сектор централизованного теплоснабжения для повышения энергетической безопасности. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Мининфраструктуры вместе с Проектом энергетической безопасности USAID (ПЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании, целью которого является восстановление, реформирование и развитие энергетической и муниципальной инфраструктуры общин, обеспечение энергетической устойчивости, включая, в частности, развитие распределенной генерации энергии с интегрированной когенерацией, использование возобновляемой энергии и биотоплива, и модернизацию централизованного теплоснабжения.

Реформирование энергетического сектора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза, оптимизация муниципальной системы теплоснабжения Украины, популяризации широкомасштабного внедрения децентрализованного энергоснабжения, интеграция различных источников возобновляемой энергии, повышение энергоэффективности, будут способствовать декарбонизации энергетической системы и повышению энергетической безопасности Украины - заявил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Бутенко.

USAID через Проект энергетической безопасности будет оказывать поддержку Министерству в реформировании сектора централизованного теплоснабжения и энергетического сектора.

Он будет способствовать повышению энергетической устойчивости, путем приоритизации концепций проектов энергетической инфраструктуры на муниципальном уровне, направленных на экономически обоснованную и финансово устойчивую распределенную генерацию энергии с интегрированной когенерацией, содействие внедрению различных источников энергии.

В ведомстве отметили, что важным элементом является содействие развитию когенерации, что обеспечит снижение количества потенциальных отключений энергии в аварийных ситуациях. Также это обеспечит постоянное снабжение энергии объектам критической инфраструктуры в общинах.

Дополнение

Меморандум предусматривает как сотрудничество по удовлетворению приоритетных потребностей, так и помощь в стратегическом планировании восстановления и реформирования энергетики и теплоснабжения. Предполагается также повышение осведомленности общественности о соответствующих реформах и законодательстве, которые будут разрабатываться и внедряться в рамках сотрудничества.

Напомним

В Украине восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ. Также удалось восстановить почти 1,9 ГВт генерирующих мощностей.