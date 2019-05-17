В Минфине уточнили дефицит Госбюджета за четыре месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Дефицит государственного бюджета в январе-апреле 2019 года равен 1,7 млрд грн при утвержденном законом про бюджет предельном объеме в сумме 90 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз Минфина по апрель этого года.
Дефицит государственного бюджета в январе-апреле 2019 года равен 1,7 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 90 млрд грн.
Ранее в пресс-службе Минфина сообщали, что государственный бюджет в январе-апреле 2019 года сведен с дефицитом 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90 млрд грн.
Доходы государственного бюджета в январе-апреле 2019 года составляли 322,6 млрд, что больше аналогичного показателя 2018 года на 18,2%. А доходы общего фонда составили 282,3 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 13,4%.
А расходы государственного бюджета составили 324,8 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 10,7% в том числе общего фонда - 294,5 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 6,95%.
Как сообщал УНН, госдолг опустился ниже 60% от ВВП впервые с 2014 года.