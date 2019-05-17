В Мінфіні уточнили дефіцит Держбюджету за чотири місяці

КИЇВ. 17 травня. УНН. Дефіцит державного бюджету у січні-квітні 2019 року дорівнював 1,7 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 90 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну за квітень цього року.