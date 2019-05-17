В Мінфіні уточнили дефіцит Держбюджету за чотири місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Дефіцит державного бюджету у січні-квітні 2019 року дорівнював 1,7 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 90 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну за квітень цього року.
Дефіцит державного бюджету у січні-квітні 2019 року дорівнював 1,7 млрд при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 90 млрд грн.
Раніше у прес-службі Мінфіну повідомляли, що державний бюджет у січні-квітні 2019 року зведено з дефіцитом 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90 млрд грн.
Доходи державного бюджету у січні-квітні 2019 року становили 322,6 млрд, що більше аналогічного показника 2018 року на 18,2%. А доходи загального фонду становили 282,3 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 13,4%.
А видатки державного бюджету становили 324,8 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 10,7% в тому числі загального фонду — 294,5 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 6,95%.
Як повідомляв УНН, держборг опустився нижче 60% від ВВП уперше з 2014 року.