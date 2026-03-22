Эксклюзив
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В МИД заявили о готовности Украины делиться оборонным опытом с миром

Украина предлагает странам Азии, Африки и Латинской Америки партнерство в сфере безопасности. Глава МИД отметил эффективность украинских технологий.

В МИД заявили о готовности Украины делиться оборонным опытом с миром

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Украины развивать международные партнерства в сфере безопасности, подчеркивая собственный опыт страны и оборонные возможности, приобретенные во время войны, передает УНН со ссылкой на МИД.

Уникальные оборонные возможности и опыт Украины в защите жизни представляют большой интерес не только для государств Залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически развитыми являются украинские возможности. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных партнерств не только в Европе, Северной Америке и Заливе, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах

– отметил Сибига.

В заявлении также отмечается, что опыт войны заставил Украину развить беспрецедентные оборонные возможности.

Современная Украина является контрибутором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и стремится защитить жизнь от любых угроз. С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой, кто принимает решения в странах-членах НАТО, предпочел бы иметь украинскую силу вне Альянса, а не интегрированную в него

– подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним

Зеленский анонсировал копродукцию БПЛА с Германией, Британией и Францией. Также продолжается разработка систем для работы в океане и под водой.

Алла Киосак

