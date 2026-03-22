В МИД заявили о готовности Украины делиться оборонным опытом с миром

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Украины развивать международные партнерства в сфере безопасности, подчеркивая собственный опыт страны и оборонные возможности, приобретенные во время войны, передает УНН со ссылкой на МИД.

Уникальные оборонные возможности и опыт Украины в защите жизни представляют большой интерес не только для государств Залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически развитыми являются украинские возможности. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных партнерств не только в Европе, Северной Америке и Заливе, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах

В заявлении также отмечается, что опыт войны заставил Украину развить беспрецедентные оборонные возможности.

Современная Украина является контрибутором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и стремится защитить жизнь от любых угроз. С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой, кто принимает решения в странах-членах НАТО, предпочел бы иметь украинскую силу вне Альянса, а не интегрированную в него