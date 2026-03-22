У МЗС заявили про готовність України ділитися оборонним досвідом зі світом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність України розвивати міжнародні партнерства у сфері безпеки, наголошуючи на власному досвіді країни та оборонних можливостях, здобутих під час війни, передає УНН із посиланням на МЗС.

Унікальні оборонні спроможності та досвід України у захисті життя становлять великий інтерес не лише для держав Затоки. Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході та бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно розвиненими є українські спроможності. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідних партнерств не лише в Європі, Північній Америці та Затоці, але й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах