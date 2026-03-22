У МЗС заявили про готовність України ділитися оборонним досвідом зі світом
Київ • УНН
Україна пропонує країнам Азії, Африки та Латинської Америки партнерство у сфері безпеки. Глава МЗС наголосив на ефективності українських технологій.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність України розвивати міжнародні партнерства у сфері безпеки, наголошуючи на власному досвіді країни та оборонних можливостях, здобутих під час війни, передає УНН із посиланням на МЗС.
Унікальні оборонні спроможності та досвід України у захисті життя становлять великий інтерес не лише для держав Затоки. Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході та бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно розвиненими є українські спроможності. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідних партнерств не лише в Європі, Північній Америці та Затоці, але й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах
У заяві також наголошується, що досвід війни змусив Україну розвинути безпрецедентні оборонні можливості.
Сучасна Україна є контрибутором безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та прагне захистити життя від будь-яких загроз. З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-хто, хто ухвалює рішення в країнах-членах НАТО, волів би мати українську силу поза Альянсом, а не інтегровану в нього
