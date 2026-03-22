У МЗС заявили про готовність України ділитися оборонним досвідом зі світом

Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
13:24 • 33125 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 56316 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 48986 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 63660 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 75318 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 65747 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 78218 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 118804 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 50613 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці22 березня, 07:44 • 23932 перегляди
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 22988 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto22 березня, 10:04 • 36280 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ22 березня, 10:13 • 13759 перегляди
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем11:06 • 9346 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 56322 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 51466 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 49241 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 118809 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 75091 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 26288 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 30241 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 29859 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 33013 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 30740 перегляди
У МЗС заявили про готовність України ділитися оборонним досвідом зі світом

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Україна пропонує країнам Азії, Африки та Латинської Америки партнерство у сфері безпеки. Глава МЗС наголосив на ефективності українських технологій.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність України розвивати міжнародні партнерства у сфері безпеки, наголошуючи на власному досвіді  країни та оборонних можливостях, здобутих під час війни, передає УНН із посиланням на МЗС.

Унікальні оборонні спроможності та досвід України у захисті життя становлять великий інтерес не лише для держав Затоки. Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході та бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно розвиненими є українські спроможності. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідних партнерств не лише в Європі, Північній Америці та Затоці, але й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах 

– зазначив Сибіга.

У заяві також наголошується, що досвід війни змусив Україну розвинути безпрецедентні оборонні можливості.

Сучасна Україна є контрибутором безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та прагне захистити життя від будь-яких загроз. З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-хто, хто ухвалює рішення в країнах-членах НАТО, волів би мати українську силу поза Альянсом, а не інтегровану в нього 

– наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо

Зеленський анонсував копродукцію БПЛА з Німеччиною, Британією та Францією. Також триває розробка систем для роботи в океані та під водою.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
НАТО
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна