В МИД заявили, что Израиль фактически создает условия для легализации украденного украинского зерна
Киев • УНН
Игнорирование обращений Украины относительно краденого зерна легализует эти грузы. МИД будет реагировать на участие любых государств в схемах оккупантов.
Игнорирование официальных обращений Украины относительно задержания судов и грузов с похищенным зерном фактически создает условия для его легализации. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
По словам дипломата, Украина не рассматривает такие случаи как единичные инциденты.
Мы не считаем это отдельными случаями. Это системная практика, имеющая признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с оккупацией украинских территорий и обходом санкций против россии
Он подчеркнул, что Украина будет реагировать подобным образом в отношении любого государства, которое будет участвовать в таких схемах.
