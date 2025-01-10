В МИД прокомментировали информацию о том, что Трампа планирует встречу с Путиным
Киев • УНН
Представитель МИД прокомментировал информацию о подготовке встречи Трампа с Путиным, отметив, что это не новая инициатива. Украина ожидает встречи Трампа с Зеленским после инаугурации для совместной работы ради мира.
В МИД комментируя информацию СМИ, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, отметили, что Трамп и ранее говорил о подобных планах.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи (с Путиным - ред.), поэтому ничего нового мы в этом не видим
Он подчеркнул, что все в Украине хотят завершить войну справедливо.
Наша позиция очень проста, мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины и мы видим, что Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем встречи президента Трампа с Зеленским, потому что для нас главное совместно работать с Америкой ради мира. Мы готовимся к контактам украинско-американских на высоком уровне сразу после инаугурации
Дополнение
Reuters со ссылкой на источник заявляло, США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не думает, что «будет уместно» встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным до 20-го января.