В МИД прокомментировали информацию о том, что Трампа планирует встречу с Путиным

В МИД комментируя информацию СМИ, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, отметили, что Трамп и ранее говорил о подобных планах.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи (с Путиным - ред.), поэтому ничего нового мы в этом не видим

Он подчеркнул, что все в Украине хотят завершить войну справедливо.

Наша позиция очень проста, мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины и мы видим, что Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем встречи президента Трампа с Зеленским, потому что для нас главное совместно работать с Америкой ради мира. Мы готовимся к контактам украинско-американских на высоком уровне сразу после инаугурации