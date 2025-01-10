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В МЗС прокоментували інформацію про те, що Трамп планує зустріч з путіним

В МЗС прокоментували інформацію про те, що Трамп планує зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 31388 перегляди

Речник МЗС прокоментував інформацію про підготовку зустрічі Трампа з путіним, зазначивши, що це не нова ініціатива. Україна очікує на зустріч Трампа із Зеленським після інавгурації для спільної роботи заради миру.

В МЗС коментуючи інформацію ЗМІ, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, зауважили, що Трамп й раніше говорив про подібні плани.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Дональд Трамп й раніше казав про плани такої зустрічі (з путіним - ред.), тому нічого нового ми в цьому не бачимо

- заявив Тихий.

Він наголосив, що всі в Україні хочуть завершити війну справедливо.

Наша позиція дуже проста, ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України й ми бачимо, що Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч президента Трампа з Зеленським, тому що для нас головне спільно працювати з Америкою заради миру. Ми готуємося до контактів українсько-американських на високому рівні одразу після інавгурації

- заявив Тихий.

Доповнення

Reuters з посиланням на джерело заявляло, США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не думає, що "буде доречно" зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним до 20-го січня. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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