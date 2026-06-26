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В МИД Польши назвали "бессмысленным" спор с Украиной из-за государственных наград

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Заместитель главы МИД Польши Бартошевский заявил, что спор из-за государственных наград является бессмысленным. Он считает, что не было необходимости лишать Зеленского ордена Белого Орла.

В МИД Польши назвали "бессмысленным" спор с Украиной из-за государственных наград

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что спор между Варшавой и Киевом из-за государственных наград является "немного бессмысленным". В то же время он отметил, что не было необходимости лишать Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Бартошевский прокомментировал ситуацию после решения Зеленского присвоить звание "Героя УПА". По его словам, это решение украинского президента вызывает сожаление, однако оно не должно было стать основанием для дальнейшего обострения.

Эта борьба за ордена немного бессмысленна. Жаль, что президент Зеленский принял такое решение, но не было необходимости лишать его ордена Белого Орла

– сказал Бартошевский.

Комментируя вопрос контрасигнации премьер-министра Дональда Туска относительно решения президента Польши о возможном лишении Зеленского награды, заместитель главы МИД заявил, что считает эту тему закрытой.

Что должен контрасигновать премьер-министр, если орден хранится в Президентском дворце?

– отметил он.

О конференции по восстановлению Украины

Бартошевский также прокомментировал отсутствие Президента Украины на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. По его словам, это не повлияло на ход мероприятия, поскольку главным результатом стали переговоры между правительствами и бизнесом.

Он сообщил, что в конференции принимают участие около 5 тыс. человек, из которых примерно 2 тыс. – представители бизнеса. По его словам, во время мероприятия могут быть заключены около 2 тыс. соглашений на сумму почти 10 млрд евро.

Кроме того, Бартошевский заявил, что польские энергетические компании Orlen, Tauron и Energa уже подписали соглашения с украинскими партнерами о потенциальных поставках сжиженного газа.

Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной24.06.26, 02:38 • 24913 просмотров

Степан Гафтко

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