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Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что Польша не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной. Он также напомнил о Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске.

Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной

Польша не нуждается в посредничестве Европейской комиссии для урегулирования споров с Украиной, хотя нынешние отношения между странами стали сложнее, чем раньше. Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, сообщает Onet, пишет УНН.

Детали

Комментарий прозвучал после того, как представительница Еврокомиссии Паула Пинью заявила о готовности Брюсселя выступить посредником между Варшавой и Киевом. Она подчеркнула, что единственным выгодоприобретателем от нынешней напряженности является российский лидер Владимир Путин.

Я думаю, что нам не нужны никакие посредники в отношениях Польши с Украиной. Конечно, ситуация сложнее, чем раньше. Я думаю, что в интересах Польши и Украины деэскалация этого спора; нам есть много чего сделать вместе

– сказал Шлапка.

В Варшаве напомнили о конференции по восстановлению Украины

Представитель польского правительства также упомянул Конференцию по восстановлению Украины (URC 2026), которая состоится в Гданьске. По его словам, мероприятие может стать важной возможностью для развития сотрудничества между Польшей, Украиной и другими европейскими партнерами.

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В конференции примут участие главы правительств, министры и руководители международных финансовых институтов. Основными темами станут экономическая и оборонная поддержка Украины.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что возглавит украинскую делегацию на конференции. Первоначально ожидалось, что Украину на мероприятии будет представлять Президент Владимир Зеленский.

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Степан Гафтко

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