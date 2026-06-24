Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной

Польша не нуждается в посредничестве Европейской комиссии для урегулирования споров с Украиной, хотя нынешние отношения между странами стали сложнее, чем раньше. Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, сообщает Onet, пишет УНН.

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Комментарий прозвучал после того, как представительница Еврокомиссии Паула Пинью заявила о готовности Брюсселя выступить посредником между Варшавой и Киевом. Она подчеркнула, что единственным выгодоприобретателем от нынешней напряженности является российский лидер Владимир Путин.

Я думаю, что нам не нужны никакие посредники в отношениях Польши с Украиной. Конечно, ситуация сложнее, чем раньше. Я думаю, что в интересах Польши и Украины деэскалация этого спора; нам есть много чего сделать вместе – сказал Шлапка.

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Представитель польского правительства также упомянул Конференцию по восстановлению Украины (URC 2026), которая состоится в Гданьске. По его словам, мероприятие может стать важной возможностью для развития сотрудничества между Польшей, Украиной и другими европейскими партнерами.

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В конференции примут участие главы правительств, министры и руководители международных финансовых институтов. Основными темами станут экономическая и оборонная поддержка Украины.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что возглавит украинскую делегацию на конференции. Первоначально ожидалось, что Украину на мероприятии будет представлять Президент Владимир Зеленский.

Свириденко возглавит делегацию Украины на URC-2026 в Гданьске на фоне дипломатической напряженности