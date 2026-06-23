Свириденко возглавит делегацию Украины на URC 2026 в Гданьске на фоне дипломатической напряженности

Делегацию Украины на конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске в Польше возглавит Премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом решении на фоне обострения между двумя странами из-за решения о польском ордене Премьер сообщила в Telegram во вторник, передает УНН.

Детали

"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, чиновники и парламентарии. Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу", - написала Свириденко.

Она отметила, что перед украинской командой стоит четкая задача - достичь конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами.

"Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности по укреплению нашей энергетики. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания. Украина уважает своих партнеров, и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество", - добавила Свириденко.

Дополнение

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) состоится в городе Гданьск 25-26 июня 2026 года при совместной организации Республики Польша и Украины.

Сегодня глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что имеет информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

"По моей информации, решение не приезжать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий решил отозвать орден Белого Орла", – сказал Богуцкий.

Это происходит после того, как президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

После решения президента Польши ряд украинских высокопоставленных чиновников и бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от польских наград.