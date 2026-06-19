Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать, передает УНН.

Он подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа. Оно не является изменением стратегического направления польской политики безопасности.

Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину, потому что знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия – агрессор, а Путин – преступник, ответственный за развязывание войны, которая принесла Европе крупнейший вооруженный конфликт со времен окончания Второй мировой войны. За каждым разбомбленным жилым кварталом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разлученной насилием, стоит решение, принятое в Кремле

Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita

По его словам, Украина имеет право защищать свою независимость, и Польша остается защитницей ее суверенитета и территориальной целостности.

Он добавил, что "путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно взглянуть на сложные страницы собственной истории. Единая Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны применяться ко всем. Тем, кто этого не понимает, места в Европейском союзе быть не может, и Польша, конечно, этого не допустит."

Украине также следует помнить, что ничто так не служит интересам Кремля, как конфликт между поляками и украинцами. Любой спор об исторической памяти ослабляет наши народы и укрепляет тех, кто хочет разделить и завоевать Европу. В нашей общей истории есть символы реального, бесценного сотрудничества в борьбе против общей угрозы агрессивных империй. Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный в XVII веке, гетман Филипп Орлик в XVIII веке и атаман Симон Петлюра в XX веке. Эти фигуры являются хорошей и мудрой основой для построения культуры памяти и гармонии между нашими народами. Нам нужно такое сотрудничество. К сожалению, укрепление памяти, запятнанной преступлением, не созидает, а, наоборот, вредит и разрушает наши отношения. Поэтому сегодняшнее решение не только символическое. Это также предупреждение. В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать. Это также призыв к нашим соседям: вернуться на путь истины и взаимного уважения