Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Киев • УНН
Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за согласия на присвоение звания "Герои УПА" подразделению ВСУ. Президент Польши подчеркнул, что это не меняет поддержки Украины, но является предупреждением о границах в отношениях.
Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать, передает УНН.
Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Капитуле ордена Белого Орла. Поэтому после согласия Президента Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины звания "Герои УПА", после консультаций с Капитулом я решил лишить Президента Украины ордена Белого Орла
Он подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа. Оно не является изменением стратегического направления польской политики безопасности.
Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину, потому что знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия – агрессор, а Путин – преступник, ответственный за развязывание войны, которая принесла Европе крупнейший вооруженный конфликт со времен окончания Второй мировой войны. За каждым разбомбленным жилым кварталом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разлученной насилием, стоит решение, принятое в Кремле
Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026
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По его словам, Украина имеет право защищать свою независимость, и Польша остается защитницей ее суверенитета и территориальной целостности.
Польша, как и прежде, готова сотрудничать с Украиной. Польша остается сторонником диалога. Однако Польша последовательно будет оберегать память своих граждан и достоинство своих государственных символов. Польша будет защищать свои национальные интересы и ценности. Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных польских мирных жителей
Он добавил, что "путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно взглянуть на сложные страницы собственной истории. Единая Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны применяться ко всем. Тем, кто этого не понимает, места в Европейском союзе быть не может, и Польша, конечно, этого не допустит."
Украине также следует помнить, что ничто так не служит интересам Кремля, как конфликт между поляками и украинцами. Любой спор об исторической памяти ослабляет наши народы и укрепляет тех, кто хочет разделить и завоевать Европу. В нашей общей истории есть символы реального, бесценного сотрудничества в борьбе против общей угрозы агрессивных империй. Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный в XVII веке, гетман Филипп Орлик в XVIII веке и атаман Симон Петлюра в XX веке. Эти фигуры являются хорошей и мудрой основой для построения культуры памяти и гармонии между нашими народами. Нам нужно такое сотрудничество. К сожалению, укрепление памяти, запятнанной преступлением, не созидает, а, наоборот, вредит и разрушает наши отношения. Поэтому сегодняшнее решение не только символическое. Это также предупреждение. В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать. Это также призыв к нашим соседям: вернуться на путь истины и взаимного уважения
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