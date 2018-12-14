В мэрии Киева разбили окна

"У нас в селе в ночь на Андрея ребята всегда наносили убытки, особенно во дворах, где жили красивые девушки. Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки", - написал Хацкевич.

Напомним, Киевский городской совет принял закон о бюджете Киева на 2019 год.



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