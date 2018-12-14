В мерії Києва розбили вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В мерії Києва, в ніч на 13 грудня, невідомі розбили вікна. Про це передає УНН з посиланням на сторінку в Facebook керуючого справами секретаріату Київської міської ради Ігора Хацевича.
"У нас в селі в ніч на Андрія хлопці завжди робили збитки, особливо на подвір’ях, де жили гарні дівчата. Я розумію, що в Київраді і КМДА працює багато красунь, але ж нащо вікна бити?! Холодно все-таки", - написав Хацкевич.
Нагадаємо, Київська міська рада прийняла закон про бюджет Києва на 2019 рік.
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