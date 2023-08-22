В сети появились спутниковые снимки авиабазы "сольцы-2" после уничтожения дроном Ту-22М3

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"Спутниковые снимки с авиабазы солци-2, соответствуют распространенным изображениям, которые указывают на потерю бомбардировщика Ту-22М3 Backfire-C. Также кажется, что оставшиеся Ту-22М3 были передислоцированы после очевидной атаки", - написал Демпси.

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В субботу 19 августа взорвался бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе под новгородом в почти 700 километрах от украинской границы.

минобороны россии сообщило, что атака произошла с применением БпЛА коптерного типа. Как отмечается, "на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами". "Повреждения" получил один самолет.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что это знаковое событие. В рф едва ли не впервые за последнее время полностью уничтожили стратегический ядерный бомбардировщик. Сделали это с помощью БпЛА, стоимость которого несопоставима со стоимостью ракетоносителя, и тем более со стоимостью вреда, который может он нанести.

В британской разведке отмечают, что это по крайней мере третья успешная атака на аэродромы авиации дальнего действия, что снова вызывает сомнения относительно способности россии защитить стратегические объекты в глубине страны.