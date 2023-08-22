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В мережі з'явивилось супутникові знімки авіабази "сольци-2" після знищення дроном Ту-22М3

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Джозеф Демпсі, науковий співробітник з оборонного та військового аналізу Міжнародного інституту стратегічних досліджень у своєму Х опублікував супутникові знімки авіабази під новгородом, де розташовані бомбардувальники Ту-22М3, передає УНН.

Цитата

"Супутникові знімки з авіабази сольци-2, відповідають поширеним зображенням, які вказують на втрату бомбардувальника Ту-22М3 Backfire-C. Також здається, що залишилися Ту-22М3 були передислоковані після очевидної атаки", - написав Демпсі.

Доповнення

У суботу 19 серпня вибухнув бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі під новгородом за майже 700 кілометрів від українського кордону.

міноборони росії повідомило, що атака відбулась із застосуванням БпЛА коптерного типу. Як зазначається, "на території аеродрому виникло загорання на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками". Пошкодження отримав один літак.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, що це знакова подія. У рф чи не вперше за останній час повністю знищили стратегічний ядерний бомбардувальник. Зробили це за допомогою БпЛА, вартість якого незрівнянна з вартістю ракетоносія, і тим паче з вартістю шкоди, яку може він завдати.

В британській розвідці зазначають, що це принаймні третя успішна атака на аеродроми авіації далекої дії, що знову викликає сумніви щодо здатності росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни.

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