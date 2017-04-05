В.Медведчук: Украину сохранит правительство национального единства

По мнению политика, процессы, которые мы сегодня наблюдаем в проевропейской коалиции и в правительстве, свидетельствуют о том, что политические силы в угаре конфронтации и борьбы за полноту власти забыли об Украине и украинском народе.

“Теневые договоренности, подковерные торги, интриги, коррупция, непотизм, лоббирование бизнес-интересов ― все, против чего выступали оппозиционеры времен Януковича, сегодня процветает во власти. Но все это завуалировано патетическими заявлениями высокопоставленных политиков о моральности, транспарентности, патриотизме... К сожалению, проевропейская власть не захотела учиться на ошибках своих предшественников (хотя в свое время ее представители жестко критиковали Кабмин Азарова за то, что большинство министров были выходцами из юго-восточных регионов Украины)”, — считает В.Медведчук.

В правительстве Гройсмана, отметил лидер “Украинского выбора”, как и в руководстве ВР, практически некому отстаивать интересы Востока и Юга Украины.

“При таком дисбалансе, отражающем партийно-квотный, земляческий и кумовской принципы формирования исполнительной власти, невозможно проводить взвешенную экономическую, социальную и тем более гуманитарную политику.

Безусловно, ключевыми критериями при подборе министров должны быть профессионализм и опыт работы. Это основа основ формирования дееспособного, эффективного Кабмина. Но если мы хотим вывести страну из кризиса, то нам нужны не просто высокопрофессиональные министры ― нам нужно правительство национального единства, которое (как и власть в целом) будет представлять все регионы, в равной степени отражая и отстаивая интересы всех граждан Украины”, — уверен В.Медведчук.

Политик уверен: "сегодня мы должны принять как факт существующий раскол в стране, который уже, к сожалению, повлек за собой процессы распада".

“Эти процессы необходимо остановить ― решительно и в кратчайшие сроки. И сделать это можно лишь путем „сшивания“ страны. Создание правительства национального единства поможет не только преодолеть кризис и поднять экономику, сплотить украинский народ, и тем самым сохранить территориальную целостность страны и саму Украину как суверенное и независимое государство”, — подытожил лидер “Украинского выбора”.