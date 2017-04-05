В.Медведчук: Украину сохранит правительство национального единства

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 19160 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 97598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115023 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173645 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127382 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123339 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107452 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103876 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 74140 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 60486 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 33648 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 77290 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 58192 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 123823 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 159220 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 167583 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 163794 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 163043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 116786 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126407 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 132720 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132680 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137096 просмотра
Актуальное
В.Медведчук: Украину сохранит правительство национального единства

В.Медведчук: Украину сохранит правительство национального единства

Киев  •  УНН

 • 13602 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Усиление конфронтации в обществе и раскол Украины стали возможны в том числе и потому, что власть отказалась от идеи формирования правительства национального доверия, считает лидер Гражданского движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, передает УНН

По мнению политика, процессы, которые мы сегодня наблюдаем в проевропейской коалиции и в правительстве, свидетельствуют о том, что политические силы в угаре конфронтации и борьбы за полноту власти забыли об Украине и украинском народе.

“Теневые договоренности, подковерные торги, интриги, коррупция, непотизм, лоббирование бизнес-интересов ― все, против чего выступали оппозиционеры времен Януковича, сегодня процветает во власти. Но все это завуалировано патетическими заявлениями высокопоставленных политиков о моральности, транспарентности, патриотизме... К сожалению, проевропейская власть не захотела учиться на ошибках своих предшественников (хотя в свое время ее представители жестко критиковали Кабмин Азарова за то, что большинство министров были выходцами из юго-восточных регионов Украины)”, — считает В.Медведчук.

В правительстве Гройсмана, отметил лидер “Украинского выбора”, как и в руководстве ВР, практически некому отстаивать интересы Востока и Юга Украины.

“При таком дисбалансе, отражающем партийно-квотный, земляческий и кумовской принципы формирования исполнительной власти, невозможно проводить взвешенную экономическую, социальную и тем более гуманитарную политику.

Безусловно, ключевыми критериями при подборе министров должны быть профессионализм и опыт работы. Это основа основ формирования дееспособного, эффективного Кабмина. Но если мы хотим вывести страну из кризиса, то нам нужны не просто высокопрофессиональные министры ― нам нужно правительство национального единства, которое (как и власть в целом) будет представлять все регионы, в равной степени отражая и отстаивая интересы всех граждан Украины”, — уверен В.Медведчук.

Политик уверен: "сегодня мы должны принять как факт существующий раскол в стране, который уже, к сожалению, повлек за собой процессы распада".

“Эти процессы необходимо остановить ― решительно и в кратчайшие сроки. И сделать это можно лишь путем „сшивания“ страны. Создание правительства национального единства поможет не только преодолеть кризис и поднять экономику, сплотить украинский народ, и тем самым сохранить территориальную целостность страны и саму Украину как суверенное и независимое государство”, — подытожил лидер “Украинского выбора”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы