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В.Медведчук: Україну збереже уряд національної єдності

В.Медведчук: Україну збереже уряд національної єдності

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Посилення конфронтації в суспільстві і розкол України стали можливі в тому числі і тому, що влада відмовилася від ідеї формування уряду національної довіри, вважає лідер Громадянського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

На думку політика, процеси, які ми сьогодні спостерігаємо в проєвропейської коаліції та в уряді свідчать про те, що політичні сили в угарі конфронтації і боротьби за повноту влади забули про Україну і український народ.

"Тіньові домовленості, підкилимні торги, інтриги, корупція, непотизм, лобіювання бізнес-інтересів - все, проти чого виступали опозиціонери часів Януковича, сьогодні процвітає у владі. Але все це завуальовано патетичними заявами високопоставлених політиків про моральність, транспарентності, патріотизм ... На жаль, проєвропейська влада не захотіла вчитися на помилках своїх попередників (хоча свого часу її представники жорстко критикували Кабмін Азарова за те, що більшість міністрів були вихідцями з південно -східних регіонів України)", - вважає В.Медведчук.

В уряді Гройсмана, зазначив лідер "Українського вибору", як і в керівництві ВР, практично нікому відстоювати інтереси Сходу і Півдня України.

"За такого дисбалансу, що відбиває партійно-квотний, земляцький і кумівській принцип формування виконавчої влади, неможливо проводити зважену економічну, соціальну і тим більше гуманітарну політику.

Безумовно, ключовими критеріями при підборі міністрів повинні бути професіоналізм і досвід роботи. Це основа основ формування дієздатного, ефективного Кабміну. Але якщо ми хочемо вивести країну з кризи, то нам потрібні не просто високопрофесійні міністри - нам потрібен уряд національної єдності, який (як і влада в цілому) буде представляти всі регіони, в рівній мірі відображаючи і відстоюючи інтереси всіх громадян України ", - упевнений В.Медведчук.

Політик упевнений: "сьогодні ми повинні прийняти як факт існуючий розкол в країні, який вже, на жаль, спричинив за собою процеси розпаду".

"Ці процеси необхідно зупинити - рішуче і в найкоротші терміни. І зробити це можна лише шляхом "зшивання" країни. Створення уряду національної єдності допоможе не тільки подолати кризу і підняти економіку, згуртувати український народ, і тим самим зберегти територіальну цілісність країни і саму Україну як суверенну і незалежну державу ", - підсумував лідер "Українського вибору".

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