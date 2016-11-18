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15 марта, 19:03 • 108643 просмотра

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В.Медведчук объяснил, почему украинская власть не поддержала резолюцию ООН

В.Медведчук объяснил, почему украинская власть не поддержала резолюцию ООН

Киев • УНН

 • 9021 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в своем блоге высказал мнение, что отказ Киева поддержать резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма свидетельствует о том, что в Украине готовы закрывать глаза на деятельность неонацистских праворадикальных движений, передает УНН.

"Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Документ, традиционно представлен по инициативе РФ, получил поддержку 131 стран. Украина, как и в 2014-2015 годах, оказалась среди стран, отказавшихся поддержать резолюцию (на этот раз с США и Палау).

Парадоксы демократии по-украински: официальный Киев, на словах осуждает любые проявления нацизма и нетерпимости, не поддержал резолюцию, признающую, что все государства должны запретить любое "чествование  нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций, официально или неофициально ".

Украинская проевропейская власть отказалась поддержать документ, который, без сомнения, нашел бы поддержку в обществе (для Украины, что в годы Великой Отечественной войны потеряла миллионы своих сыновей и дочерей, которые боролись против фашистской Германии, эта тема остается крайне болезненной). Позиция официального Киева идет вразрез с мнением народа. Голосование в ООН - это предательство тех принципов и идей, которые исповедовали участники антигитлеровской коалиции, это преступление против памяти наших отцов и дедов.

Власть откровенно потакает радикалам, чтобы использовать их в борьбе с политическими оппонентами и инакомыслящими, со всей очевидностью продемонстрировала своим гражданам и мировому сообществу, что не намерена бороться с неонацизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью. Это дает зеленый свет праворадикальным силам внутри страны, которые пытаются раскачать ситуацию, расколоть общество. Поднимая языковой вопрос, разделяя граждан на два сорта, они провоцируют новый виток противостояния и агрессии.

Героизация ОУН-УПА, разрушения памятников и мемориалов, борьба с советской символикой, переименование городов и улиц - вот чем сегодня озабочены во власти. Это одна из причин отказа поддержать резолюцию, в которой выражается "обеспокоенность по поводу непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны".

Безответственная позиция проевропейской "демократической" власти - это вызов для мирового сообщества. Кроме того, такая позиция подрывает репутацию Украины на международной арене. Отказ Киева поддержать резолюцию ООН свидетельствует о том, что в Украине готовы закрывать глаза на деятельность неонацистских праворадикальных движений. Украинские евродемократы так и не усвоили уроков из событий прошлых лет. А это значит, что "партия войны" постарается и дальше использовать идею "пещерного национализма", обостряя конфликт в обществе и раскалывая и без того измученную противостоянием Украину ", - написал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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