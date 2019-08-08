В Марокко пассажирский автобус попал в ДТП, пятеро погибших, 40 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По сообщению гостелевидения Марокко, в среду пассажирский автобус попал в ДТП, в результате пять человек погибли, 40 пострадали, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
По сообщению издания, водитель потерял контроль над управлением, и автобус упал в реку недалеко от города Таунат на севере страны. В результате пять человек погибли на месте, еще 40 человек получили травмы, среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Водитель автобуса сбежал после инцидента.
Проводится расследование причин ДТП. По первоначальной версии, к аварии привело превышение лимита скорости.
Напомним, сегодня ночью, с 7 на 8 августа, в России рейсовый автобус упал с обрыва, в салоне находилась 41 человек, есть погибшие и пострадавшие.