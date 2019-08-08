В Росії рейсовий автобус впав з обриву, в салоні знаходилась 41 людина

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Рейсовий автобус впав з обриву під Новоросійськом, що в РФ, загинули чотири людини. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах міста, передає УНН.

Джерело в екстрених службах повідомило агнетству, що "загинули четверо, в тому числі двоє дітей. Стан двох постраждалих дітей оцінюється як важкий".

В МНС РФ повідомили, що госпіталізовано 21 людину. За даними російського МВС по Краснодарському краю, постраждали 27 осіб. 

“У лікарню Новоросійська доставлено 27 осіб, з них 11 дітей”, — повідомили журналістам в МВС РФ.

У прес-службі МНС РФ в свою чергу повідомили, що під час зіткнення в автобусі було 45 осіб, 16 постраждали ще витягають рятувальники.

“За уточненими даними, в автобусі перебувала 41 людина — 39 пасажирів, водій і екскурсовод, в легковому автомобілі — чотири людини”, — повідомили в МНС РФ.

Представник екстрених служб зазначив, що це поки попередня інформація. Саме ДТП сталося близько 22:30 мск (аналогічний час у Києві). Зараз на місці НП працюють оперативні служби. За словами джерела, тривають роботи по деблокаціі пасажирів автобуса.

Наразі УНН намагається дізнатись, чи були серед загиблих або постраждалих громадяни України.

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині постраждало двоє дорослих і 7-річна дитина.

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