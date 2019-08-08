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В России рейсовый автобус упал с обрыва, в салоне находился 41 человек

В России рейсовый автобус упал с обрыва, в салоне находился 41 человек

Киев  •  УНН

 • 10722 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском, что в РФ, погибли четыре человека. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, передает УНН.

Источник в экстренных службах уточнил, что “погибли четверо, в том числе двое детей. Состояние двух пострадавших детей оценивается как тяжелое”.

В МЧС РФ сообщили, что госпитализированы 21 человек. По данным российского МВД по Краснодарскому краю, пострадали 27 человек.

“В больницу Новороссийска доставлены 27 человек, из них 11 детей”, — сообщили журналистам в МВД РФ.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь сообщили, что во время столкновения в автобусе было 45 человек, 16 пострадали еще извлекают спасатели.

“По уточненным данным, в автобусе находился 41 человек — 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле — четыре человека”, — сообщили в МЧС РФ.

Представитель экстренных служб отметил, что это пока предварительная информация. Само ДТП произошло около 22:30 мск (такое же время в Киеве). Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. По словам источника, продолжаются работы по деблокации пассажиров автобуса.

Сейчас УНН пытается узнать, были ли среди погибших или пострадавших граждане Украины.

Напомним, в ДТП в Донецкой области пострадали двое взрослых и 7-летний ребенок.

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