В России рейсовый автобус упал с обрыва, в салоне находился 41 человек

КИЕВ. 8 августа. УНН. Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском, что в РФ, погибли четыре человека. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, передает УНН.