В Марокко пасажирський автобус потрапив в ДТП, п'ятеро загиблих, 40 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За повідомленням держтелебачення Марокко, в середу пасажирський автобус потрапив в ДТП, в результаті п'ятеро людей загинули, 40 постраждали, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
За повідомленням видання, водій втратив контроль над керуванням, і автобус впав в річку недалеко від міста Таунат на півночі країни. В результаті п'ятеро людей загинули на місці, ще 40 осіб отримали травми, серед них п'ятеро перебувають у важкому стані. Постраждалі були доставлені в лікарню. Водій автобуса втік після інциденту.
Проводиться розслідування причин ДТП. За первинною версією, до аварії призвело перевищення ліміту швидкості.
Нагадаємо, сьогодні вночі, з 7 на 8 серпня, в Росії рейсовий автобус впав з обриву, в салоні знаходилась 41 людина, є загиблі та постраждалі.