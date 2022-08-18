В Люксембурге младенец заразился оспой обезьян

Детали

Как сообщили в министерстве в среду вечером, ребенок находится "в стабильном состоянии, не вызывающим беспокойства".

Больной был изолирован. В заявлении также говорится, что детский сад, который посещал ребенок, останется открытым, поскольку у других детей сейчас нет симптомов.

Люди, с которыми контактировал ребенок, информированы. Возраст и пол ребенка не уточняются.

По данным на 10 августа, 41 человек в Люксембурге инфицирован вирусом обезьяньей оспы. Средний возраст составляет 39 лет.

Добавим

К слову в соседней Германии зарегистрировано более 3200 случаев.

Симптомы оспы обезьян подобны симптомам обычной оспы, но менее выражены. Оспа была ликвидирована с 1980 года.

По данным немецкого Института Роберта Коха, инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. Симптомы, включая лихорадку и сыпь, обычно проходят сами по себе в течение нескольких недель, но у некоторых людей могут привести к медицинским осложнениям.